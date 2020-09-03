Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ответил на вопросы жителей Республики Алтай по телефону и видеосвязи.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай провел прием граждан в Горно-Алтайске. Жители региона звонили на телефонную «горячую линию», организованную сенатором.

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В общении с гражданами также принимали участие министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко, главный врач Перинатального центра Андрей Мурыгин и директор Центра по профилактике и борьбе со СПИД Валентина Мунатова.

Как отметил Владимир Полетаев, главным образом, жители региона обращались с вопросами, касающимися развития здравоохранения, оказания квалифицированной медицинской помощи в селах, а также трудностей в установлении инвалидности.

«Каждое обращение внимательно рассмотрено, по одним уже найдены решения, по другим началась межведомственная работа. Уверен, положительные результаты появятся в ближайшее время», – подчеркнул сенатор.

Кроме того, Владимир Полетаев поздравил по видеосвязи учащихся Усть-Коксинского техникума отраслевых технологий с Днем знаний (1 сентября) и ответил на вопросы сотрудников учреждения.

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