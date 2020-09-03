С. Березкин: В День воинской славы России мы должны преклонить голову перед стойкостью и отвагой нашего народа

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественных мероприятиях в регионе, посвященных Дню воинской славы России.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в День воинской славы России почтил память воинов, погибших в ходе Второй мировой войны.

Сергей Березкин, председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов, заместитель губернатора региона Андрей Шабалин, представители ветеранских организаций и общественности приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику-монументу «Вечный огонь» в Ярославле.

«75 лет назад завершилось военное противостояние нацизму, и мы должны преклонить голову перед стойкостью и отвагой нашего народа, почтить память героев, погибших за Отечество. Советские воины вместе с союзниками по антигитлеровской коалиции ценой собственных жизней предотвратили ужас, который мог погубить не только нашу страну, но и все человечество. Это наша общая победа, священная дата для всего мира. Мы не перестаем чтить подвиг тех, кто ценой своей жизни защитил ценности мира, гуманизма, свободы и справедливости. Наш долг – сохранить мир и, увековечив память о героических свершениях нашего народа, не допустить повторения страшных событий прошлого», — отметил Сергей Березкин.

Сергей Березкин принял участие в торжественных мероприятиях в регионе, посвященных Дню воинской славы России

В преддверии Дня воинской славы парламентарий вместе с руководителями Ярославской областной ветеранской организации навестил и поздравил почетного председателя организации, ветерана Великой Отечественной войны Александра Каменецкого. От имени Совета Федерации сенатор вручил прославленному ветерану Благодарность и ценный подарок.

«Наши ветераны — золотой фонд общества, всей своей героической биографией они демонстрируют несгибаемость воли, силу духа, с честью передают традиции поколения победителей нашим современникам», -отметил Сергей Березкин.

В этот же день сенатор приветствовал участников и принял личное участие в акции «Диктант Победы» на одной из 60-ти площадок в регионе, где тысячи ярославцев продемонстрировали свои добротные знания об истории Великой Отечественной войны.

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