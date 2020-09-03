С. Митин: Создание высокопроизводительного сектора в АПК невозможно без комплексной технологической модернизации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о ходе реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области включен в состав Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 гг. Соответствующий Указ был подписан Президентом Российской Федерации.

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Сенатор рассказал, что основные задачи Совета, созданного в 2016 г., — подготовка предложений Президенту и Правительству РФ по научно-технологическому развитию отечественного сельского хозяйства, координация деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, научного, отраслевого и экспертного сообщества в рамках обеспечения инновационного развития агропромышленного комплекса, а также формирование нормативной правой и законодательной базы для успешной реализации инноваций.

«Создание высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора в АПК, повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения безопасной, качественной и доступной сельхозпродукцией в современных условиях невозможны без комплексной технологической модернизации, осуществления планомерной работы по совершенствованию и научному обоснованию технических и технологических процессов в сельскохозяйственном производстве, выведения новых видов, сортов и гибридов сельхозкультур, пород животных и птиц», — подчеркнул Сергей Митин.

Сенатор напомнил, что, учитывая государственную значимость этих задач, в Совете Федерации специально создана Временная комиссия по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ.

В рамках Комиссии ведется комплексная работа по совершенствованию механизмов поддержки производителей сельскохозяйственной техники и специализированного оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляется парламентский контроль за ходом реализации инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота, созданию законодательных условий для ускоренного внедрения инновационных технологий в сектора агропромышленного комплекса, отметил Сергей Митин.

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