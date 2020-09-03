Т. Кусайко: В Мурманской области уделяется большое внимание развитию детского здравоохранения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии открытия новой детской поликлиники в посёлке Мурмаши Кольского района.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе поездки в регион приняла участие в открытии новой детской поликлиники в поселке Мурмаши Кольского района.

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Сенатор осмотрела помещения медицинского учреждения. Она отметила, что на ремонтно-строительные работы регионом было выделено около 44 млн руб. Еще 13 млн руб. из областного и федерального бюджетов израсходованы на приобретение мебели и современного медоборудования. В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения» для офтальмологического кабинета закуплен рентгенокомплекс. Новая поликлиника будет обслуживать 2200 детей.

Татьяна Кусайко подчеркнула, что открытие поликлиники — долгожданное событие для всех жителей поселка. «В соответствии с федеральными требованиями, особое внимание в медучреждении уделено реализации проекта «Бережливая поликлиника».

Татьяна Кусайко приняла участие в церемонии открытия новой детской поликлиники в посёлке Мурмаши Кольского района

По словам парламентария, «Бережливая поликлиника» — один из способов улучшения качества оказания медицинской помощи. Она предусматривает оптимизацию всей системы регистратуры, навигации и маршрутизации больных. «Это позволит выделять больше времени пациентам, повысит эффективность не только лечебной, но и профилактической работы», — сказала сенатор.

Татьяна Кусайко отметила, что в новой поликлинике будет максимально удобно и комфортно как маленьким пациентам, так и их родителям. «Здесь предусмотрены зоны отдыха и игровые для детей, отсутствует пересечение потоков пациентов».

В церемонии открытия медицинского учреждения участвовали первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, министр регионального здравоохранения Дмитрий Панычев, глава администрации Кольского района Александр Лихолат, главный врач Кольской ЦРБ Борис Гришко.

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