Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ИСРД03.09.2020 17:29

Утверждены цели в области качества ИСРД на 2021 год

Генеральный директор Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Игорь Арбузов утвердил Цели интегрированной структуры ракетного двигателестроения (ИСРД) в области качества на 2021 год. Документ был ранее согласован с организациями ИСРД — Протон ПМ, Воронежским центром ракетного двигателестроения, НИИМаш, КБХА, Турбонасос, а также Координационным советом по качеству интегрированной структуры ракетного двигателестроения.

Утвержденные Цели в области качества — это конкретные шаги по реализации приоритетных направлений развития ИСРД, определенных руководством в Политике в области качества, среди которых: соответствие требованиям (законодательным, нормативным, договорным и др.), использование передовых технологий, профессионализм, партнерство, постоянное совершенствование (процессов управления и производства и др.), лидерство и ответственность. Цели в области качества будут распределены между всеми предприятиями и подразделениями организаций интегрированной структуры ракетного двигателестроения. С содержанием документа будет ознакомлен каждый сотрудник.

«Задача предприятий — подготовка планов по достижению Целей в области качества и определение ресурсов для их выполнения. Результаты будут оцениваться с помощью утвержденных плановых ключевых показателей», — говорит исполняющий обязанности заместителя генерального директора — директора по качеству Денис Фофанов.

Совместная работа по достижению целей в области качества предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения позволит улучшить координацию между организациями, подразделениями и сотрудниками, совершенствовать текущую деятельность, реализовывать стратегические планы и обеспечивать качество выпускаемой продукции. Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на удовлетворенность потребителей, экономическое положение предприятий ИСРД и, как следствие, благосостояние каждого работника.

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