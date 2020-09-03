Ученики подшефных ООО «Газпром добыча Ноябрьск» «Газпром-классов» приняли участие во Всероссийской акции

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 сентября 2020, 18:45

Сегодня десятый и одиннадцатый «Газпром-классы» школы № 7 г. Губкинского приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с другими участниками со всей России подшефные ноябрьских газовиков прошли тест из 25 вопросов для проверки знаний исторических событий Второй мировой войны. Помимо этого, участникам были предложены вопросы о Великой Отечественной войне в творчестве писателей и композиторов.

Организаторы отмечают, что победителям «Диктанта Победы» будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Ежегодно ученики профильных классов участвуют в масштабных обучающих мероприятиях, конференциях и олимпиадах, организуемых в том числе и ПАО «Газпром».

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 7 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 1 нефтегазоконденсатного.

Производственные объекты компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является участником государственной Восточной газовой программы — предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).

На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО).

В компании внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

Коллектив насчитывает свыше 4500 человек. Главный офис расположен в Ноябрьске.

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