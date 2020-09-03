Южная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению двух должностных лиц ОАО «РЖД» в совершении коррупционных преступлений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Южная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух должностных лиц ОАО «РЖД». Первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), заместитель начальника структурного подразделения Центральной дирекции управления движением обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 204 УК РФ (пособничество в коммерческом подкупе), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, обвиняемые, осуществляя управленческие функции в коммерческой организации, в период с декабря 2013 года по апрель 2014 года получили незаконное денежное вознаграждение в качестве коммерческого подкупа в размере более 334 тыс. рублей. Кроме того, являясь должностными лицами ОАО «РЖД», в период с февраля 2016 года по апрель 2018 года получили от юридического лица взятку в размере более 1,5 млн рублей за оказание содействия в ускоренном продвижении вагонов данной организации на полигоне Северо-Кавказской железной дороги.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.

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