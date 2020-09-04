В. Новожилов: Программа развития Архангельской области «Вместе мы сильнее» поможет социально-экономическому росту региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в подведении итогов программы развития Архангельской области.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области принял участие в подведении промежуточных итогов общественного обсуждения Программы развития региона «Вместе мы сильнее».

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Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский представил руководителям муниципалитетов, депутатам, членам общественных организаций перспективы, которые сложились в результате общения с населением Поморья. «Эта программа ни в коем случае не подменяет недавно принятую Стратегию развития Архангельской области, она скорее является «техническим заданием», которое жители дают власти», – отметил Александр Цыбульский.

По мнению Виктора Новожилова, Стратегия – общее видение развития региона, показывающая наиболее сильные стороны экономического потенциала Архангельской области. «Программа развития касается каждого населенного пункта, в том числе Вельского района. Благодаря областной субсидии в ремонт дорог Вельского района будет вложено тринадцать миллионов рублей. Запланировано окончание строительства детского сада на 220 мест по улице Чехова. Началась реализация программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы», запланировано строительство четырехэтажного пятидесятичетырехквартирного жилого дома, по улице Привокзальная, а также трех многоквартирных домов по улице Чехова», — сообщил сенатор.

Он также обратил внимание, что, по мнению жителей Архангельской области, в первую очередь в регионе необходимо выстраивать качественное и современное жилищно-коммунальное хозяйство, приводить в порядок дороги, развивать здравоохранение, повышать качество образования, решать экологические проблемы, сохранять наследие и развивать культуру.

По словам Виктора Новожилова, за два месяца в регионе состоялось 1365 встреч, 38 стратегических сессий по обсуждению программы развития на 28 территориях и по девяти отраслям. Жители региона заполнили более тысячи анкет, в которых обозначили свои ожидания, видение проблем

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