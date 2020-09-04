В. Полетаев осмотрел объекты благоустройства и спорта в Горно-Алтайске

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор находится в регионе с рабочей поездкой.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай осмотрел объекты благоустройства и спорта в Горно-Алтайске. Сенатор посетил спортивный зал «Юный спартаковец» и смотровую площадку на вершине горы Тугая.

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Проект «Благоустройство панорамного парка «Гора Тугая» победил во всероссийском конкурсе лучших программ комфортной городской среды в малых городах. На его реализацию было выделено 100 миллионов рублей из федерального бюджета, отметил Владимир Полетаев.

По словам сенатора, проект получил поддержку горожан и привлек инвесторов. Общими усилиями удалось создать несколько объектов, расположенных в разных частях панорамного парка, главным из которых является смотровая площадка на высоте 641 метра над уровнем моря.

«Теперь это любимое место отдыха жителей и гостей Горно-Алтайска. С вершины открывается необыкновенный вид на город», – заметил сенатор.

В ходе посещения спортивного зала «Юный спартаковец» Владимир Полетаев проинспектировал работы в рамках капитального ремонта внутренних помещений. О ходе работ рассказал директор Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы Сергей Грушин.

«В «Юном спартаковце» многие годы не проводился капитальный ремонт, сегодня зал не узнать – он преобразился, стал комфортным для детей и тренеров. Надеюсь, что юные спортсмены со всей республики и других регионов, приезжающие в Горно-Алтайск на соревнования, будут бережно относиться к обновленному спортзалу», – сказал Владимир Полетаев.

Объект приведен в соответствие с требованиями противопожарной безопасности и санитарными нормами, отметил сенатор. Занятия в зале возобновятся после снятия эпидемиологических ограничений.

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