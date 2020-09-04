Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о ходе подготовки к празднованию 100-летнего юбилея вуза.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики рассказал о ходе подготовки к празднованию 100-летнего юбилея Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) им. академика М.Д. Миллионщикова.

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Сенатор отметил, что ГГНТУ — старейшее в стране высшее учебное заведение нефтегазового профиля. «Именно здесь, в первом вузе Республики, была сформирована наша национальная интеллигенция, университет стал основой для становления региональной системы высшего образования, внес неоценимый вклад в развитие крупнейшего на Юге России промышленного центра», — сказал парламентарий.

Мохмад Ахмадов подчеркнул, что при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и благодаря плодотворному сотрудничеству со стратегическими партнерами университет активно развивает важнейшие направления своей деятельности. «На высоком уровне проводятся производственные и преддипломные практики, укрепляется материально-техническая база, построены новые учебные корпуса, дворец спорта, объекты социально-культурной сферы, начал работать Лицей ГГНТУ, парк высоких технологий «Хайпарк».

«При поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова университет стал храмом науки с современными учебными лабораториями, высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, ведущим подготовку специалистов по важнейшим для экономики направлениям», — сказал сенатор.

Студенты и преподаватели Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) им. академика М.Д. Миллионщикова

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Студенты и преподаватели Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) им. академика М.Д. Миллионщикова

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Студенты и преподаватели Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) им. академика М.Д. Миллионщикова

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Студенты и преподаватели Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) им. академика М.Д. Миллионщикова

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Студенты и преподаватели Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) им. академика М.Д. Миллионщикова

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Студенты и преподаватели Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) им. академика М.Д. Миллионщикова

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Студенты и преподаватели Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) им. академика М.Д. Миллионщикова

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Студенты и преподаватели Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) им. академика М.Д. Миллионщикова

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По словам ректора ГГНТУ Магомеда Минцаева, университет, храня свой «бренд» нефтяного вуза, открывает сегодня новые направления подготовки квалифицированных специалистов. Молодые люди получают востребованные специальности: электропривод и автоматика, государственное муниципальное управление, налоги и налогообложение, автомобили и автомобильное хозяйство, таможенное дело, геодезия и земельный кадастр и др.

Магомед Минцаев сообщил, что будет работать оргкомитет по подготовке к празднованию 100-летия ГГНТУ. В текущем году предусмотрено проведение около 20 научных, образовательных, культурно-массовых и иных мероприятий, посвященных юбилею. Проведение торжественных мероприятий запланировано с 8 по 15 октября.

За свою историю ГГНТУ подготовил более 60 тыс. высококвалифицированных специалистов для различных отраслей экономики страны и ряда зарубежных государств.

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