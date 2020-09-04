Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в VI Международном экологическом форуме «Будущее за наилучшими доступными технологиями».

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняла участие в VI Международном экологическом форуме «Будущее за наилучшими доступными технологиями». Мероприятие открылось в Калужской области.

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«Россия, как и другие развитые страны, переходит на модель устойчивого развития, что предполагает соблюдение экологических норм, экологическую модернизацию экономики, внедрение наилучших доступных технологий. В этой связи одним из ключевых показателей развития государства становится состояние окружающей среды, которое напрямую влияет на качество жизни и здоровье миллионов людей», — сказала сенатор в своем выступлении.

Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) — часть национального проекта «Экология» и одна из важнейших задач сегодняшнего дня

Елена Зленко отметила, что внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) — часть национального проекта «Экология» и одна из важнейших задач сегодняшнего дня. «В рамках этого проекта работа ведется по трем направлениям: создание комплексной нормативной базы для перехода на НДТ, создание новой отрасли — экологического машиностроения, а также снижение доли импортного оборудования, используемого для перехода на НДТ, до 36 процентов к концу 2024 года», — сообщила парламентарий.

Она пожелала участникам и организаторам форума успешной работы, конструктивных и плодотворных дискуссий.

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