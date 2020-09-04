Команда проекта «Грани будущего» приглашает студентов профильных организаций к участию в конкурсной программе

Source: Russia Ministry of Sport

АНО «Ресурсный научно-исследовательский центр» приглашает студентов очной формы училищ олимпийского резерва и педагогических колледжей страны к участию в проекте «Грани будущего», который реализуется при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Проект направлен на повышение качества подготовки кадрового резерва специалистов сферы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями социального заказа.

Отборочный и региональный этапы проекта проводятся в дистанционном формате с использованием возможностей официального портала проекта www.гранибудущего.рф и предполагают проявление участниками педагогических и специальных знаний, умение применять их на практике в решении профориентационных задач.

Участникам будет предложена конкурсная программа, состоящая из теста, 10 практических и четырёх кейсовых заданий. За успешное прохождение каждого испытания участники получают соответствующее количество баллов, что формирует их индивидуальный рейтинг. Лидеры общего рейтинга, сформированного по итогам прохождения регионального этапа, приглашаются к участию во всероссийском этапе.

Всероссийский этап проекта проводится в рамках Фестиваля спорта для обучающихся профессиональных образовательных организаций. В программу фестиваля включены мастер-классы и автограф-сессии от известных спортсменов, открытые тренировки, соревнования по различным видам спорта и многое другое.

Победители и призёры проекта будут награждены ценными призами и смогут пройти стажировку в ведущих физкультурно-спортивных организациях и обучение по специальным программам повышения квалификации.

Дополнительная информация, условия и порядок участия размещены на портале www.гранибудущего.рф.

Регистрация участников продлится до 9 сентября 2020 года.

Проект реализуется на грант Минспорта России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

#МыГраниБудущего #ОткройГраниБудущего

Пресс-служба Минспорта России

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