Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметила готовность школ региона к новому учебному году.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан посетила уфимскую гимназию № 82.

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Сенатор поздравила учащихся и преподавателей с началом учебного года. «В этой гимназии удивительная энергетика, в ней хочется учиться и заниматься спортом. Вокруг сформировался коллектив единомышленников, они проявляют столько чуткости и заботы. Именно так и нужно относиться к детям», — отметила парламентарий.

В мероприятии приняли участие заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан Инесса Косолапова, заместитель главы администрации Орджоникидзевского района по гуманитарным и социальным вопросам Эмиль Фахриев, директор гимназии Юлия Тютченко, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин.

Л. Гумерова в ходе работы в Республике Башкортостан посетила уфимскую гимназию

Как сообщила Лилия Гумерова, гимназия, в которой учится почти тысяча учеников, изначально предназначалась для детей нефтяников, и эти традиции сохраняются. «Это важно, так как впоследствии учащиеся могут поступить в университет, быть востребованными на предприятиях Республики, реализовать себя на своей малой родине. Данной теме уделяется постоянное внимание на федеральном и региональном уровнях».

Сенатор отметила важность открытия в год 75-летия Великой Победы Зала боевой славы музея гимназии. «В каждом доме, каждой семье есть свои герои, победившие фашизм. Помня об их подвиге, мы пресекаем любые попытки фальсификации истории, искажения правды о войне», — подчеркнула законодатель.

Лилия Гумерова добавила, что с 1 сентября вступил в силу закон о воспитании. «Закон отвечает приоритетам государственной политики. С детских лет надо учить ребенка умению отличать добро от зла, прививать любовь к истории многонациональной России».

Л. Гумерова в ходе работы в Республике Башкортостан посетила уфимскую гимназию

Глава Комитета СФ также указала на соблюдение в гимназии требований Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. «Этому следуют все школы Республики Башкортостан, других регионов страны», — отметила сенатор.

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