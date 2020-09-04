Минспорт России и Белгородская область подписали Соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 сентября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с губернатором Белгородской области Евгением Савченко. Стороны обсудили развитие в регионе спорта высших достижении и массового спорта и реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В ходе встречи было подписано новое Соглашение между Минспортом России и Белгородской областью о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.

«Соглашение предусматривает наше взаимодействие по организации и финансированию спортивных мероприятий, строительству спортивной инфраструктуры, – отметил Евгений Савченко. – В декабре этого года в Белгороде планируется открыть многофункциональную волейбольную арену на 10 тысяч зрителей. В стадии строительства – крытый футбольный манеж. Это крупные объекты, но также мы строим малые спортивные площадки в городах и сёлах области».

Ранее Минспорт России подписал обновлённые Соглашения о сотрудничестве с Еврейской автономной областью и Хабаровским краем. Подобные Соглашения будут заключены и с другими регионами страны.

Фото: Аркадий Амбуев

Пресс-служба Минспорта России

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