Минэнерго России и Министерство территориального управления и инфраструктуры Республики Армения согласовали беспошлинную поставку гудрона нефтяного

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 4 сентября. – В соответствии с абзацем вторым статьи 3 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 года Министерство энергетики Российской Федерации и Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения согласовали беспошлинную поставку из Российской Федерации в Республику Армения гудрона нефтяного (код ТН ВЭД ЕАЭС из 2713 90 900 0) на 2020 год в размере 30 тыс. тонн.

14.01.2020

27-28 февраля 2020 года состоится ежегодная технологическая конференция «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности 2020».

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