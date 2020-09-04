Н. Журавлев и А. Артамонов приняли участие в съезде Ассоциации банков России

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие было посвящено ситуации в банковской сфере и экономике страны в условиях глобальной нестабильности.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области приняли участие в Съезде Ассоциации банков России «Банки и экономика в условиях глобальной нестабильности».

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Мероприятие провел председатель Совета Ассоциации банков России, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В нем участвовали Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представители федеральных органов власти, экспертного и профессионального сообщества.

Участники обсудили вопросы макроэкономической ситуации в России и мире, перспективы восстановления экономики, а также роль и дальнейшее развитие финансового сектора. В ходе дискуссий были затронуты вопросы совершенствования законодательства в финансовой отрасли, обсуждались предложения по снижению регуляторной нагрузки.

«Решения, принятые Президентом и реализованные Правительством, Центральным банком и законодателями позволили не только обеспечить социальную защиту граждан и бизнеса, но и сохранить стабильность финансовой системы в изменившихся экономических условиях», — отметил Николай Журавлев.

Нам предстоит доработать законопроект, регулирующий потребительское кредитование, в том числе в части расчета полной стоимости кредита, регламентации вопросов страхования при кредитовании

Сенатор рассказал о планах законодательной работы на предстоящую парламентскую сессию. «Нам предстоит доработать законопроект, регулирующий потребительское кредитование, в том числе в части расчета полной стоимости кредита, регламентации вопросов страхования при кредитовании. На выходе должен получиться взвешенный закон, направленный на защиту прав граждан — заёмщиков. Ко второму чтению также готовятся очередные изменения в закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма в части оптимизации контроля с учётом повышения его эффективности», — отметил он.

Актуальной, по его мнению, также остаётся тема развития ипотечного кредитования. «В этом направлении важно модернизировать программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам, учитывая снижение дифференциации между кредитами на жилье на первичном и вторичном рынке» — считает сенатор.

Он также предложил обратить внимание на необходимость повышения ликвидности рынка акций и облигаций, в том числе инфраструктурных и ипотечных.

Продолжится также работа по цифровизации финансового рынка. Среди приоритетных законопроектов в этой сфере парламентарий отметил направления, касающиеся электронных архивов, блокировки сайтов нелегальных кредиторов и финансовых пирамид, создания единой биометрической системы.

Анатолий Артамонов

По словам Анатолия Артамонова, принятый Правительством РФ общенациональный план восстановления экономики России, в который были включены предложения Совета Федерации, окажет положительное влияние на дальнейшую работу банковского сектора.

«Согласно этому плану, в первом квартале следующего года нам предстоит полностью нивелировать отрицательные воздействия кризиса, вызванного распространением коронавируса, и далее обеспечивать планомерный рост экономических показателей. Я считаю, это вполне реальная задача», — заявил Анатолий Артамонов.

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