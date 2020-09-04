Source: Russia Federal Space

#Роскосмос04.09.2020 19:58

Развитие корпоративного спорта в отрасли

Сегодня, 4 сентября 2020 года, состоялось рабочее совещание представителей Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» с более 50 дочерними организациями отрасли по программе развития корпоративного спорта в российской ракетно-космической промышленности на 2021 год.

В повестке встречи обсуждались вопросы развития корпоративного спорта, принципы формирования сборных команд Госкорпорации «Роскосмос», а также поддержка и популяризация спорта среди команд организаций Госкорпорации. Важным аспектом встречи стало совместное обсуждение планов по формированию спортивного календаря мероприятий на будущий год не только для Москвы, но и для регионов.

Развитие системы корпоративного спорта направлено на популяризацию здорового образа жизни, занятий спортом среди работников организаций Госкорпорации «Роскосмос», обеспечивает сплоченность коллективов отрасли для достижения высоких результатов.

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