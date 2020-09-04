Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Главное#Союз-504.09.2020 08:26

РКЦ «Прогресс» принимает новое оборудование

В среду, 2 сентября 2020 года, в ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» (г. Чебоксары) группа специалистов Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») — конструкторов и технологов — под руководством генерального директора Дмитрия Баранова участвовала в третьем этапе приёмосдаточных работ оборудования для сварки трением с перемешиванием для изготовления перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

В рамках третьего этапа приёмосдаточных работ в «Сеспель» на новом оборудовании были выполнены три качественных шва реальной обечайки бака ракеты «Союз-5» из нового алюминиевого сплава. По программе «Союз-5» из него будут в дальнейшем изготавливаться баки перспективной РН. В настоящий момент на производственной площадке РКЦ «Прогресс» готовится фундамент под оборудование для сварки трением с перемешиванием. К концу III квартала первую установку доставят на предприятие в Самару.

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Оборудование, выполняющее роботизированную сварку трением с перемешиванием, изготавливает российская компания ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель».

Для создания перспективной ракеты-носителя «Союз-5» по заказу РКЦ «Прогресс» в «Сеспель» будут изготовлены три установки и оснастка к ним под сварку трением с перемешиванием деталей из алюминиевых сплавов. Согласно техническому заданию, установки способны обеспечивать сварку листов толщиной порядка 30 мм, оборудование мощное, и это положительно сказывается на качестве шва и точности.

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