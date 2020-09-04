Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Центр Сириус#Сириус#Уроки настоящего04.09.2020 14:53

Роскосмос — образовательный партнер проекта «Уроки настоящего»

Госкорпорация «Роскосмос» принимает участие в проекте Образовательного центра «Сириус» — «Уроки настоящего». Данная программа направлена на организацию сотрудничества, совместной проектной и исследовательской деятельности учащихся и научных лидеров страны. Проект будет интересен тем, кто ищет новые знания и интересуется актуальными достижениями российской и мировой науки.

Для участия в программе необходимо создать научно-технологическую студию на базе школы:

Собрать команду от 5 до 15 учащихся школ (7-11 классы),

получить согласие директора на организацию студии, выбрать сопровождающего педагога (наставника);

подать заявку на участие на сайте.

Проект «Уроки настоящего» разбит на девять просветительско-образовательных циклов, каждый из которых длится один месяц. Участники знакомятся с каждым из ведущих научно-технологических направлений и решают задачу, которую ставит компания-представитель этого направления. Госкорпорация «Роскосмос» представит свой образовательный модуль в апреле 2021 года на тему «Перспективные средства выведения на криогенных компонентах топлива». В качестве задачи участникам будет предложено сделать расчетное сравнение выведения одного килограмма груза при использовании различных сочетаний компонентов топлива ракеты-носителя.

Приглашаем всех желающих принять активное участие в проекте «Уроки настоящего» и попробовать решить поставленную задачу!

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