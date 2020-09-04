Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ОстроVа04.09.2020 18:55

Роскосмос принял участие в слете «ОстроVа»

Госкорпорация «Роскосмос» приняла участие в образовательной программе Всероссийского молодежного патриотического Слета «ОстроVа», который проходил в Сахалинской области с 31 августа по 3 сентября 2020 года. Его участниками стали около 1000 человек — молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. В рамках слета работало шесть направлений: «ОстроVа Впечатлений», «ОстроVа Будущего», «ОстроVа Победы», «ОстроVа Мира», «ОстроVа Перемен» и «ОстроVа Медиа».

В ходе направления «ОстроVа Мира» прошла встреча с летчиком-космонавтом, Героем России Сергеем Авдеевым. Содержательная часть данного направления была посвящена патриотическому чувству по отношению к своей стране, миру и человечеству. В ходе встречи участники презентовали космонавту свои идеи того, как можно регулировать патриотическую работу с молодежью, а также задавали вопросы о космонавтике.

«Многие помнят историю Второй мировой войны, но мало кто помнит историю мирной жизни. К примеру, следующий год — это не только годовщина блокады Ленинграда, но и годовщина первого полета человечества в космос. Когда мы говорим о гражданском патриотизме, то мы говорим о каком-то совместном действии или достижении всего человечества, который дает новый виток в развитии мира. Все космонавты, с которыми я летал, причисляют себя, в первую очередь, ко всему мировому человечеству, а уже во вторую — к конкретному государству», — отметил в завершение встречи Сергей Авдеев.

Организаторами масштабного Всероссийского молодежного патриотического Слета «ОстроVа» выступили правительство Сахалинской области, Федеральное агентство по делам молодежи и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

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