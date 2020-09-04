Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное04.09.2020 17:19

Состоялась конференция «RUSSIAN OUTER SPACE TALKS»

В четверг, 3 сентября 2020 года, состоялась первая онлайн-конференция «RUSSIAN OUTER SPACE TALKS», посвященная правовым аспектам разведки, добычи и использования космических ресурсов. Конференция стала первым международным мероприятием по космическому праву, проведенным Госкорпорацией «Роскосмос» в дистанционном формате, обусловленном текущей ситуацией, связанной с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Диалог, позволивший участникам высказываться в своем личном качестве, включал обмен мнениями по существующим нормам международного права в части разведки и добычи космических ресурсов, обзор проблем и угроз безопасности космических операций, связанных с такой деятельностью, а также пути и средства сохранения космического пространства для использования в мирных целях. Охват конференции составил более 450 человек.

Конференцию открыл заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев, который отметил актуальность выбранной тематики конференции, подчеркнул незыблемость Договора по космосу 1967 года и Соглашения о Луне 1979 года, как правовой основой для любой космической деятельности, а также выразил надежду, что обмен мнениями позволит достичь консенсуса по спорным вопросам указанной проблематики.

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