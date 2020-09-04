С. Фабричный: «Диктант Победы» прошел во всех районах Новгородской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие во Всероссийской патриотической акции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области принял участие во Всероссийской патриотической акции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие состоялось в поселке Крестцы Новгородской области. В поселковой библиотеке, жители населенного пункта и сенатор проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны.

«В прошлом году, когда мы первый раз проводили акцию, задались целью следующее мероприятие провести во всех муниципальных районах Новгородской области. Так и получилось. В этом году акция прошла на шестидесяти трех площадках», — сообщил Сергей Фабричный.

Он отметил интерес к мероприятию со стороны старшеклассников – хорошие результаты диктанта будут дополнительным преимуществом при поступлении в ВУЗы.

Сергей Фабричный принял участие во Всероссийской патриотической акции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне

«Это хорошая и правильная акция. Если мы будем помнить историю, мы сможем лучше проецировать будущее нашей страны», — сказал сенатор.

В прошлом году Сергей Фабричный был признан победителем региональной площадки «Диктанта Победы».

MIL OSI