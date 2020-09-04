Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии открытия Аллеи Героев в Мурманской области.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в открытии Аллеи Героев в г. Кандалакше.

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Сенатор отметила, что мемориал создан по инициативе общественников, при поддержке главы региона Андрея Чибиса и администрации Кандалакшского района. Установка информационных стендов, рассказывающих об участниках Великой Отечественной войны, которые воевали на Кандалакшском направлении и были удостоены звания Героев, была приурочена к 76-й годовщине освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.

«Аллея Героев — дань памяти нашим ветеранам, землякам, героически воевавшим за родную землю и свою страну. Северяне многое сделали для того, чтобы настал этот долгожданный день. В боях при обороне Заполярья и на всех фронтах Великой Отечественной войны наши земляки проявили безграничную самоотверженность и героизм», — сказала Татьяна Кусайко.

Парламентарий выразила признательность активистам, всем жителям Кандалакши за гражданскую инициативу, а властям — за помощь в ее реализации.

«Реализация таких инициатив очень важна для увековечивания памяти героев войны и патриотического воспитания молодого поколения. Аллея будет напоминать потомкам о героических страницах нашей истории», — подчеркнула сенатор.

В церемонии открытия участвовали глава Кандалакшского района Михаил Павлов, первый заместитель главы администрации района Ирина Просоленко, заместитель главы администрации Андрей Антонов.

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