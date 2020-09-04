Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проверил соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в образовательных учреждения города Ханты-Мансийска.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры посетил школу города Ханты-Мансийска, в которой обучается в две смены более тысячи восьмисот учеников, около ста пятидесяти из которых имеют особенности развития.

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В ходе осмотра учебного заведения, у сенатора состоялся прямой и открытый диалог с педагогами. Обсуждались основные вопросы реализации нацпроекта «Образование» и соответствующих региональных проектов, а также нововведения, которые вступили в силу с начала учебного года.

По словам Эдуарда Исакова школа на 100 проц. готова к учебному году. Строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, в классах установлено новейшее оборудование, создана безбарьерная среда, есть специальные устройства для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Эдуард Исаков проверил соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в образовательных учреждения города Ханты-Мансийска

После осмотра учебных помещений Эдуард Исаков посетил школьную столовую, где ознакомился с наполнением общего меню и индивидуального питания с учетом особенностей обучающегося. Сенатор напомнил, что по поручению Президента РФ с 1 сентября этого года обучающиеся начальных классов должны быть обеспечены не менее одного раза в день горячим и, главное, здоровым и бесплатным питанием. По словам представителя региона в СФ, по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой, в субъекте РФ в кратчайшие сроки изучили потребности школ, и к началу учебного года 178 образовательных организаций готовят еду на современном, новом столовом оборудовании, а в 360 учреждениях произвели текущие ремонты.

«Югра начала учебный процесс в очном формате, в условиях строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Важно обеспечить детям и педагогам безопасные условия для учебы и работы. Несмотря на то, что обстановка диктует свои правила, не отменяются задачи по обеспечению обучения детей в одну смену. Считаю необходимым повсеместно организовать родительский контроль за организацией питания детей. Проводимая губернатором региона работа полностью нацелена на благополучие югорчан, на развитие личности каждого ребенка», — отметил Эдуард Исаков.

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