Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP w Konferencji Giełd Trójmorza

Godz. 11.00 Udział Prezydenta RP w panelu pt. „Wyzwania rynków kapitałowych Trójmorza i znaczenie współpracy regionalnej” Planowane wystąpienie Prezydenta RP DoubleTree by Hilton Krakow Hotel & Convention Center Ul. Dąbska 5 Godz. 12.40 Oświadczenie Prezydenta RP DoubleTree by Hilton Krakow Hotel & Convention Center Ul. Dąbska 5 Uwaga! Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez TVP. Poniżej przekazujemy parametry odbioru sygnału drogą satelitarną.

Source: President of Poland in Polish