В Тюмени благодаря прокуратуре на предприятии-банкроте погашена задолженность по заработной плате на сумму более 6,9 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени провела проверку исполнения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Нефтегазовый концерн «Альфа».

Установлено, что в октябре 2019 года в отношении предприятия введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий. Перед 60 работниками имелась задолженность по оплате труда за ноябрь – декабрь 2019 года на сумму более 6,9 млн рублей.

Прокуратура в адрес генерального директора внесла представление и направила ему предостережение о недопустимости нарушения закона. Временный управляющий и генеральный директор заслушаны в прокуратуре округа. В январе 2020 года общество признано банкротом, открыто конкурсное производство.

В период действия ограничительных мер конкурсный управляющий заслушивался прокурором округа в режиме видеоконференцсвязи.

В результате принятых прокуратурой мер в настоящее время задолженность по заработной плате полностью погашена.

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