На Камчатке после вмешательства транспортной прокуратуры работникам компании по морским грузоперевозкам выплачена заработная плата на сумму около 1,5 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Камчатская транспортная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Экология Плюс».

Установлено, что в нарушение законодательства компания, занимающаяся морскими грузоперевозками, имеет перед экипажами двух судов и другими работниками задолженность по заработной плате за апрель-июнь 2020 года в размере около 1,5 млн рублей.

С целью восстановления прав трудового коллектива транспортный прокурор внёс руководителю компании представление, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена.

Кроме того, по постановлениям прокурора указанное юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) в виде штрафов.

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