Прокуратурой Чувашской Республики организована проверка по материалам, размещенным в СМИ, об инциденте в одной из школ г. Чебоксары

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Чувашской Республики организовала проверку по материалам, размещенным в средствах массовой информации, о высказываниях оскорбительного характера преподавателя одной из школ г. Чебоксары в отношении своих учеников.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании в школе, а также конкретным действиям педагога образовательной организации.

При выявлении нарушений закона будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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