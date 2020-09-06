Поздравление работникам нефтяной и газовой промышленности

Source: President of Russia – Kremlin

В телеграмме главы государства, в частности, говорится:

«В России, обладающей богатейшими природными ресурсами, большими запасами углеводородов, нефтегазовый комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей экономики, играет важную роль в укреплении энергетического, индустриального, экспортного потенциала страны, в развитии территорий, повышении качества жизни людей. За этими серьёзными успехами – напряжённый, самоотверженный труд многих поколений учёных, геологов, инженеров, строителей, рабочих – настоящих профессионалов и созидателей.

Отрадно, что вы достойно продолжаете традиции своих предшественников, осваиваете новые, перспективные месторождения, ставите впечатляющие рекорды по добыче нефти, уделяете приоритетное внимание широкому внедрению инновационных, цифровых, экологически безопасных технологий. Стремитесь надёжно обеспечивать внутренние потребности страны в нефти и газе, сохранять лидирующие позиции России на мировых рынках энергоресурсов.

Уверен, что вы и впредь будете эффективно решать ответственные задачи – на благо России и её граждан».

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