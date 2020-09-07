А. Епишин: В Тверской области проводится важная работа по возрождению, сохранению и развитию народных традиций, промыслов и ремесел

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил в регионе предложения по совершенствованию федерального законодательства.

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области в рамках работы в регионе посетил фабрику «Торжокские золотошвеи» в городе Торжок.

На встрече сенатора с председателем Совета директоров предприятия подробно обсуждались предложения по совершенствованию федерального законодательства. В частности, речь шла о проекте федерального закона, предусматривающего внесение изменений в закон «О народных художественных промыслах».

Андрей Епишин в рамках работы в регионе посетил фабрику «Торжокские золотошвеи» в городе Торжок

Андрей Епишин напомнил, что по инициативе Председателя Совета Федерации российские сенаторы проводят работу по выявлению и регистрации «региональных брендов». Такая работа, в которой были задействованы минпромторг региона и предприятия, представляющие тверские народно-художественные промыслы, велась и на территории Тверской области. Ее результатом стала регистрация двух региональных брендов. Таким образом, с момента регистрации товар «Торжокских золотошвей» и «Конаковского фаянса» фиксируется как единственный и не имеющий себе подобного. Кроме того, только эти предприятия имеют право использовать названия «торжокские золотошвеи» и «конаковский фаянс» и никто больше.

Нашему региону есть чем гордиться, и теперь мы закрепили за собой исключительное право уникальности торжокского золотного шитья и конаковского фаянса

«Это очень важно, в первую очередь, для имиджа Тверской области в целом, где существуют уникальные, имеющие многовековую историю народные художественные промыслы. Нашему региону есть чем гордиться, и теперь мы закрепили за собой исключительное право уникальности торжокского золотного шитья и конаковского фаянса», — отметил Андрей Епишин.

Андрей Епишин в рамках работы в регионе посетил фабрику «Торжокские золотошвеи» в городе Торжок

Представитель региона в верхней палате парламента также напомнил, что в июле текущего года в Совете Федерации создана Временная комиссия по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации.

«15 июля состоялось ее первое заседание. Для наиболее результативной деятельности при Комиссии создается экспертный совет, в который войдут представители профильных федеральных органов исполнительной власти, бизнеса, предприятий народных художественных промыслов. Предстоит решить большое количество вопросов по совершенствованию федерального законодательства в области народных художественных промыслов, созданию инфраструктуры рынка сбыта изделий народных художественных промыслов в России и за ее пределами, развитию системы подготовки кадров для отрасли», — отметил сенатор, который состоит членом этой комиссии.

Андрей Епишин сообщил, что внес предложение включить в состав экспертного совета председателя Совета директоров «Торжокские золотошвеи» Олега Иванова.

«Представительство Тверской области в экспертном совете очень важно не только для самого предприятия «Торжокские золотошвеи», но и в целом. Именно мнение профессионалов, посвятивших себя сохранению исконно русских традиций, во многом будет определять решения Временной комиссии», — пояснил Андрей Епишин.

По словам сенатора, уже сейчас общество «Торжокские золотошвеи» принимает активное участие в общественном обсуждении проекта федерального закона, предусматривающего внесение изменений в закон «О народных художественных промыслах». Свои предложения представители предприятия подробно обсудили с сенатором.

«Совместно мы проводим очень важную работу по сохранению, возрождению и развитию народных традиций, промыслов и ремесел», — констатировал Андрей Епишин.

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