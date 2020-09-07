А. Пронюшкин обсудил с жителями Владимирской области вопросы ЖКХ, строительства дорог, благоустройства территорий

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор провел встречи с жителями Киржача, Юрьев-Польского, Суздаля и Владимира.
Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области в рамках рабочей поездки в регион встретился с жителями городов Киржача, Юрьев-Польского, Суздаля и Владимира.
На встречах обсуждались, в частности, вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства дорог, благоустройства улиц и дворов.
Александр Пронюшкин обсудил с жителями Владимирской области вопросы ЖКХ, строительства дорог, благоустройства территорий
«Долгое время приемы граждан были невозможны в связи с пандемией и связанными с ней ограничениями. Накопился ряд вопросов и проблем, которые были обсуждены и найдены пути их решения», — рассказал Александр Пронюшкин.
Сенатор принял обращения граждан в работу и проконсультировал их по юридическим вопросам.