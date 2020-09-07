А. Пронюшкин обсудил с жителями Владимирской области вопросы ЖКХ, строительства дорог, благоустройства территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречи с жителями Киржача, Юрьев-Польского, Суздаля и Владимира.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области в рамках рабочей поездки в регион встретился с жителями городов Киржача, Юрьев-Польского, Суздаля и Владимира.

На встречах обсуждались, в частности, вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства дорог, благоустройства улиц и дворов.

Александр Пронюшкин обсудил с жителями Владимирской области вопросы ЖКХ, строительства дорог, благоустройства территорий

«Долгое время приемы граждан были невозможны в связи с пандемией и связанными с ней ограничениями. Накопился ряд вопросов и проблем, которые были обсуждены и найдены пути их решения», — рассказал Александр Пронюшкин.

Сенатор принял обращения граждан в работу и проконсультировал их по юридическим вопросам.

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