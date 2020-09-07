Встреча с врио губернатора Калужской области Владиславом Шапшой

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Владислав Валерьевич, добрый день!

В.Шапша Шапша Владислав Валерьевичвременно исполняющий обязанности губернатора Калужской области : Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!

В.Путин: Владислав Валерьевич, Калужская область у нас по многим показателям традиционно находится в передовиках. Но сейчас в условиях пандемии, конечно, одна из ключевых отраслей – автомобилестроительная отрасль – испытывает определенные трудности. Как в целом себя чувствует экономика и какова ситуация в социальной сфере?

В.Шапша: Если позволите, я начну с того, что Калужская область планомерно, шаг за шагом выходит из ситуации, вызванной распространением коронавируса. Находясь по соседству со столичным регионом, мы одними из первых приняли на себя волну заболеваемости, тем не менее упреждающие меры помогли нам своевременно перестроить систему здравоохранения, обеспечить ее нужными ресурсами, мобилизовать медицинский персонал и не допустить серьезного осложнения эпидемиологической обстановки.

Для приема больных мы развернули более 2200 коек. К счастью, в полном объеме они не понадобились. Позвольте поблагодарить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, за финансовую помощь, которую регион получил на оснащение лечебных учреждений, на стимулирование медицинских работников. В общей сложности это 1 миллиард 144 миллионов рублей. К этим средствам мы добавили собственные ресурсы и на оснащение больниц, и на дополнительные выплаты медикам – 653 миллиона рублей.

На сегодняшний день мы достаточно широко охватили тестированием жителей региона. Стационары, перепрофилированные на лечение коронавирусных больных, возвращаются к плановой медицинской помощи. Начали проводить вакцинацию, профосмотры, диспансеризацию населения. На случай изменения ситуации в постоянном резерве у нас оставлено 525 оборудованных инфекционных коек. 28 июля область перешла к третьему этапу снятия ограничений.

В привычном режиме сегодня работают все предприятия и организации – социальные, культурные, спортивные учреждения – за исключением, пожалуй, загородных детских оздоровительных лагерей.

В период действия ограничений мы дополнили федеральные меры поддержки экономики региональными решениями, снизили налоговую и финансовую нагрузку на бизнес. Помощь получили почти 22 тысячи хозяйствующих субъектов, ее суммарный объем превысил один миллиард рублей.

Даже на пике распространения инфекции не прекращали работу промышленные предприятия, строительные организации, дорожные, сельскохозяйственные организации. Это позволило поддержать стабильность на рынке труда и уровень доходов граждан. При этом сохранение экономической активности не отразилось на уровне заболеваемости.

Регистрируемая безработица на сегодняшний день составляет 2,4 процента, и мы прогнозируем, что дальше она будет только снижаться. В экономике за последние два месяца задолженность по заработной плате снижена почти в четыре раза, в бюджетной сфере задолженности нет.

Для сохранения занятости мы продолжаем создавать рабочие места. В активной реализации находится 62 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций свыше 200 миллиардов рублей. В этом году откроется четыре новых крупных предприятия и столько же производителей существенно расширят свои мощности. Инвестиции в основной капитал по итогам года составят 95 миллиардов рублей.

Хорошими темпами растет производство сельскохозяйственной продукции, в первом полугодии оно увеличилось на 14,5 процента. Область занимает пятое место в стране по приросту производства молока. Мы обеспечиваем себя основными продуктами питания и расширяем выпуск новой продукции – начали строительство первого в регионе рыбоперерабатывающего комплекса.

Значительно сократили отставание в объеме промышленного производства. Если по итогам полугодия у нас было шесть процентов отставание, то на конец июля – 1,6 процента.

Все крупные объекты, на которые выделены средства федерального бюджета, активно строятся. К концу года будет завершено строительство Дворца спорта в Калуге, высокими темпами идет строительство кампуса [Московского государственного] технического университета имени Баумана, продолжается строительство заключительной части автомобильного обхода областного центра. И я благодарю Вас, уважаемый Владимир Владимирович, за личное внимание и помощь в решении этих вопросов. Мы готовы завершить строительство обхода Калуги до конца 2022 года, и я очень рассчитываю на Вашу поддержку в реализации этого проекта.

В апреле следующего года, как раз к 60-летию первого полета человека в космос, откроется вторая очередь Государственного музея истории космонавтики. Это позволит увеличить экспозицию музея в пять раз и удвоить количество гостей. Новое здание построено по Вашему прямому поручению, и для калужан было бы большой честью, если бы Вы смогли лично открыть его для посетителей.

У нас серьезные планы по строительству жилья. В текущем году мы построим не менее 810 тысяч квадратных метров. Выполняются все показатели национального проекта по строительству и по расселению людей из аварийного жилого фонда. До 2025 года нам предстоит расселить около 4,5 тысячи человек. Однако эту работу мы планируем завершить досрочно, уже через два года.

В число проблемных объектов долевого строительства входят 24 дома, 474 человека. До конца этого года будут решены проблемы пострадавших граждан в 12 домах, а в следующем году во всех оставшихся.

Каждый год мы обеспечиваем жильем более 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выделяем на эти средства свыше 160 миллионов рублей. Но существующими лимитами федерального финансирования и ограниченными возможностями областного бюджета мы не можем существенно сократить количество нуждающихся (на сегодняшний день это 1663 человека). Для решения этой проблемы требуется 2,5 миллиарда рублей.

Учитывая социальную значимость вопроса, прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотреть возможность поэтапного выделения региону двух миллиардов рублей до 2024 года. А со своей стороны мы готовы выделить еще 0,5 миллиарда рублей для того, чтобы решить окончательно проблему.

Целевые показатели по строительству жилья, установленные для Калужской области в пересчете на одного жителя, являются одними из самых высоких в стране, и для их достижения очень важно готовить социальную инфраструктуру. В Калуге, где вводится 35–40 процентов всего жилья, интенсивно застраивается правобережная часть города (сегодня там живет уже более 40 тысяч человек), а поликлиническую помощь люди получают в приспособленных помещениях первых этажей многоквартирных домов.

Мы подготовили проект строительства отдельного здания детско-взрослой поликлиники на 650 посещений в смену, имеется положительное заключение экспертизы. Стоимость объекта составляет около двух миллиардов рублей, и я прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, помочь нам с финансированием строительства этой так нужной людям больницы.

Противодействуя коронавирусу, мы не забывали и о других задачах в здравоохранении и основной акцент сделали на том, чтобы медицинская помощь стала ближе к людям. В этом году мы установили в сельской местности 50 фельдшерско-акушерских пунктов, увеличим на 32 автомобиля парк скорой помощи, организуем работу санитарной авиации.

Два наших высших учебных заведения готовят врачей для наших больниц, выпускают более 100 специалистов в год, и дополнительно к этому еще около 600 студентов обучается по целевому набору в других городах. Мы рассчитываем таким образом решить кадровую проблему нашей медицины.

Важнейшей задачей является снижение смертности от онкологических заболеваний, и в городе Обнинске, в первом наукограде страны, расположен Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России. Это ведущее в стране научно-исследовательское учреждение в сфере разработки и применения радиологических методов диагностики и лечения онкологических заболеваний. Техническое оснащение в сочетании с современными методами лечения, научными кадрами позволяет добиваться серьезных результатов в лечении злокачественных новообразований.

При поддержке Министерства иностранных дел учреждение сотрудничает с международными научно-исследовательскими клиническими организациями в области терапии тяжелыми ионами углерода. Данный вид лечения предполагает меньшее количество облучений, а ряд заболеваний позволяет вылечить всего за один сеанс.

Технология разработана и наиболее успешно реализуется японскими специалистами, которые готовы поделиться своим опытом для создания первого в нашей стране центра ионной терапии. Речь об этом, в частности, шла, насколько я знаю, во время Вашей встречи с Премьер-министром Японии господином Абэ Абэ СиндзоПремьер-министр Японии на Восточном экономическом форуме в прошлом году. По предварительной оценке, стоимость создания центра составляет 17 миллиардов рублей. Учитывая значимость этого вопроса, я хотел бы обратиться к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой поручить проработать механизмы реализации этого проекта по строительству центра терапии тяжелыми ионами в городе Обнинске.

Коронавирус доставил нам много неприятностей, но все-таки мы смотрим вперед с оптимизмом, и в этом году Калуга станет новогодней столицей России, а в следующем году отметит свое 650-летие, свой юбилей. Мы готовимся к праздничным мероприятиям, приводим город в образцовое состояние. Калужская область вошла в тройку лидеров по реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», и, конечно, ждем к себе в гости жителей всех регионов России. Уверены, будет интересно.

Доклад закончен. Готов ответить на вопросы.

В.Путин: Владислав Валерьевич, какие вопросы, вопросов нет.

Хотел бы отметить ряд положительных тенденций, которые у вас сохраняются. Это и рост регионального продукта, это самый существенный показатель, но растет и промышленное производство, сельское хозяйство, объем внешней торговли, объем розничной торговли. В общем и целом фундаментальные основные показатели в норме.

На что бы, тем не менее, хотел обратить внимание? Вы упомянули о некоторых вопросах, связанных со строительством. Это очень хорошо, что Вы решаете проблемы обманутых дольщиков, абсолютно точно. И правильно, что обращаете внимание на так называемые трудно финансируемые мандаты, имею в виду обеспечение жильем детей-сирот – чрезвычайно важная, очень острая, чувствительная тема для страны в целом, я понимаю, и для вашего региона тоже. Поэтому сразу говорю, что мы постараемся вас поддержать здесь.

Что касается проблемных вопросов: они тоже есть, при любой большой, масштабной работе они есть. Хочу обратить Ваше внимание на строительный комплекс. Он в целом по стране испытывает достаточно серьезные трудности, хотя в целом не такие серьезные, как мы могли бы ожидать. Но в Калужской области все-таки падение в этом секторе экономики чуть больше, чем в целом по стране, на это нужно обратить внимание и поддержать строителей.

И среди таких чувствительных вопросов я бы назвал все-таки вопрос, связанный с захоронением твердых бытовых отходов и промышленных отходов. Область генерирует в целом по году где-то 2,5–3 миллиона тонн таких отходов, из них 0,5 миллиона тонн подлежит захоронению. Между тем, из 14 полигонов пять уже практически на грани своих возможностей, что вызывает, к сожалению, и рост несанкционированных свалок.

На это совершенно точно нужно обратить особое внимание. У нас есть и соответствующая программа, Вы знаете, общероссийская. Нужно, чтобы Калужская область вписалась в эту работу и решала те проблемы, которые граждан, безусловно, волнуют.

В целом, повторяю еще раз, область развивается, развивается достаточно хорошими темпами, и я хочу пожелать Вам успехов в дальнейшем.

В.Шапша: Спасибо, Владимир Владимирович.

Обязательно сделаем все необходимое для того, чтобы поддержать и строительную отрасль, и решить вопросы с мусоропереработкой. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы мусор прежде всего разделялся на уровне его сбора гражданами. Мы сделаем серьезные усилия для того, чтобы раздельный сбор мусора стал нормой для нас. И конечно, все вопросы, которые предусмотрены в программе, реализуем, в том числе и для рекультивации полигонов, которые отработали свой срок.

В.Путин: Раздельный сбор – это правильное дело, но это только один из немногих сегментов, которые помогут решить проблему в целом. Она многоплановая проблема, мы с Вами об этом хорошо знаем. Вы обратите внимание, пожалуйста, на все стороны этого вопроса, и надеюсь, что будете не только уделять этому нужное внимание, но и добьетесь необходимых результатов в интересах всех жителей Калужской области.

Вы хотели что-то добавить?

В.Шапша: Да, если позволите.

Вы начали разговор – и обратили внимание совершенно справедливо – с проблем, которые возникли в автомобилестроении. Для Калужской области это очень значимая часть экономики, и много усилий было приложено для того, чтобы этот комплекс заработал.

На сегодняшний день, конечно, общие тенденции, связанные с экономикой в целом, достаточно сильно давят на развитие этого проекта. Те решения, которые приняты по поддержке автомобилестроительного комплекса в России в целом, в очень незначительной части коснулись калужских производителей.

И я бы очень просил дать поручение Правительству и Министерству промышленности и торговли, чтобы еще раз обратили внимание на те показатели по локализации, по балльной системе, которые сегодня выработаны, для того чтобы улучшить это состояние в целом и стимулировать автопроизводителей делать более локализованную, более глубокую работу по производству автомобилей на нашей земле.

Тем не менее, в некоторой степени в условиях существующей ситуации, когда и коронавирус, и экономика серьезное давление оказали на этот сектор, можно было бы попробовать подкорректировать эту балльную систему для того, чтобы немного поддержать хотя бы на этом этапе наших автопроизводителей.

В.Путин: Мы должны действительно думать о своих производителях, это точно совершенно.

Что касается корректировки балльной системы, то это отдельная тема, которая связана с обеспечением как раз интересов наших производителей. Если мы будем обеспечивать интересы производителей комплектующих и крупных узлов и перейдем к крупноузловой сборке, то ничего хорошего для наших производителей это не сулит. Поэтому Вы с Министерством промышленности этот вопрос держите на контроле, прорабатывайте. Могут быть, конечно, какие-то детали, которые требуют особой доработки, но в целом решения по отрасли приняты, они должны быть реализованы.

Я хочу пожелать Вам успехов.

В.Шапша: Спасибо.

В.Путин: Всего хорошего!

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