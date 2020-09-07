В деревню Большая Гоголевка пришел природный газ

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

7 сентября 2020, 16:20

АО «Газпром газораспределение Псков» завершило работы по строительству газопровода высокого давления к деревне Большая Гоголевка. Строительство производилось за счет собственных средств из спецнадбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным системам.

Построенный газопровод протяженностью 384 метра и установка газораспределительного шкафа, понижающего высокое давление на среднее, даст возможность газифицировать до 50 жилых частных домовладений населенного пункта.

Работы по прокладке газопровода производились методом наклонно-направленного бурения с использованием 4 единиц спецтехники.

«Теперь мы ждем от жителей Большой Гоголевки заявок на получение технических условий для подключения к построенному газопроводу и готовы начинать работы по газификации домовладений», — пояснил заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.

Справка

АО «Газпром газораспределение Псков» входит в группу компаний «Газпром межрегионгаз».

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