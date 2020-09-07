В компании «Газпром газораспределение Самара» прошел конкурс профессионального мастерства

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

7 сентября 2020, 16:30

В компании «Газпром газораспределение Самара» прошел ежегодный конкурс профмастерства среди специалистов газовых участков предприятия, приуроченный ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

В связи с ограничительными мерами в регионе конкурс проводился в течении нескольких дней, к тому же соревнования бригад проходили на разных площадках.

В этом году конкурс прошел по пяти номинациям: «Лучшая аварийная бригада», «Лучший слесарь по эксплуатации внутридомового газового оборудования», «Лучший слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», «Лучший сварщик» и «Лучший водитель».

Участникам предстояло пройти несколько этапов, во время которых каждый продемонстрировал теоретическую подготовку и практические навыки выполнения работ. Состязания были максимально приближены к реальным условиям работы: использовалось действующее оборудование учебно-тренировочного полигона, расположенного на базе газового участка «Жигулевск». Теоретическая часть конкурса отрабатывалась на базе учебного центра «Газпром газораспределение Самара».

По итогам конкурса победителем номинации «Лучшая аварийная бригада» стала команда аварийной службы газового участка «Жигулевск», лучшим слесарем по эксплуатации ВДГО стал Никита Алексеев, представляющий газовый участок «Новоспасский». Лучшим слесарем ЭРГО признан Вячеслав Тимошкин ГУ «Похвистнево». Звание «Лучший газосварщик» получил Дмитрий Маркин из Жигулевска, а лучшим электрогазосварщиком стал Андрей Фурсин ГУ «Новоспасский». В номинации «Лучший водитель» победил Сергей Новичков, водитель эксплуатационной службы поселка Зольное.

«Ежегодные конкурсы профессионального мастерства дают нам понимание уровня подготовки наших специалистов, а самим сотрудникам — мотивацию для развития. Соревнование помогает отслеживать квалификацию сотрудников предприятия и при необходимости корректировать программу обучения, ведь в работе газовой службы ошибки недопустимы. От оперативности, точности и согласованности действий зависит безопасность жителей Самарской области», — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.

Справка

ООО «Газпром газораспределение Самара» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания работает на рынке транспортировки газа потребителям, занимается эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, возведением мини-котельных, обслуживанием ВДГО.

Последние новости по теме

MIL OSI