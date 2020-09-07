Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации выступила перед финалистами конкурса и ответила на вопросы участников.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в режиме видеоконференцсвязи выступила перед суперфиналистами конкурса «Лидеры России».

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Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Валентина Матвиенко второй год является наставником проекта.

Важность этого конкурса подчеркивается тем, что он проходит под патронатом Президента России, сказала глава СФ.

По ее словам, «Лидеры России» – это самый современный, эффективный, скоростной социальный лифт. «Он абсолютно точно помогает тем, кто готов попробовать себя, проверить, на что способен».

Валентина Матвиенко предложила молодежи активно участвовать в конкурсе. «Все очень красивые, собранные, с умным взглядом, молодые, в самом расцвете сил. Единственное, по‑моему, маловато женщин: 58 человек из трехсот. Это больше, чем в прошлые годы, уже почти 20 процентов. Но, конечно, это несправедливо мало», — отметила глава СФ.

Сейчас, как никогда, важно все больше задействовать женщин для решения острых проблем

«Сейчас, как никогда, важно все больше задействовать женщин для решения острых проблем, поиска эффективных ответов на вызовы современности, вовлекать женщин-лидеров в общественную повестку».

Валентина Матвиенко объявила, что Совет Евразийского женского форума и платформа «Россия – страна возможностей» запускают образовательную программу «Женщина-Лидер», она стартует 21 сентября. Председатель СФ высказала надежду, что к программе присоединятся участницы третьего сезона Лидеров России и многие другие девушки.

Каждый из сидящих в зале получит грант на повышение профессиональных навыков, напомнила Валентина Матвиенко. «Но убеждена, гораздо важнее то, что, участвуя в конкурсе, на всех этапах, вы познакомились со многими такими же, как вы – активными, энергичными, неравнодушными со всей страны. И эти живые человеческие связи, дороже любых денег».

Одна из главных задач «Лидеров России» – это именно формирование такой широкой сети умных, открытых, любящих свою страну профессионалов, которые составят наш золотой кадровый резерв на годы вперёд, сказала спикер СФ. «Все вы теперь часть большой команды единомышленников – команды Лидеров России, которой предстоит создавать настоящее и будущее».

В современном мире всё большее значение для успешной карьеры приобретают не только образование, практические умения и навыки, но и способность находить общий язык, слушать, слышать и понимать людей, их чувства, их потребности, готовность приходить на помощь, не оставаться равнодушным к чужим трудностям, сказала Валентина Матвиенко.

«Считаю, очень верно, что по правилам конкурса каждый из вас прошел, если можно так сказать, экзамен на чуткость, на отзывчивость, умение сопереживать ближнему — что принято называть эмпатией. Я имею в виду социальный проект «Сердце лидера», в рамках которого вы доказали, что настоящий лидер – это всегда человек с большой душой».

Глава СФ дала молодым лидерам совет: «Чем бы вы ни занимались, на какие бы высоты ни поднимались, не забывайте об этом, а также о том, что добрых дел никогда не бывает много».

Отвечая на вопросы участников, Валентина Матвиенко сказала, что каждый успешный лидер должен выработать свой собственный стиль. «Надо всегда учиться у других, перенимать успешный опыт. Что касается стиля, то нужно всегда оставаться самим собой. Главное для лидера – ставить перед собой цель, активно двигаться, добиваться результатов. Для этого нужно постоянно учиться, работать над собой. Нельзя застаиваться, стоять на одном месте. Нужно двигаться вперед. Уметь открыто признавать и исправлять свои ошибки».

Кому‑то лидерские качества даются от природы, остальным нужно научиться формировать их. У каждого из участников конкурса огромный потенциал, подчеркнула Валентина Матвиенко.

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