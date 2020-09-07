В Омске в суд направлено уголовное дело о производстве и сбыте нелегальной алкогольной продукции на общую сумму более 11,5 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 членов организованной группы, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение и сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере) и п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере).

По версии следствия, организатор преступной деятельности совместно со своими сообщниками в специально оборудованном помещении, расположенном в г. Омске, без соответствующей лицензии произвели и продали немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию на общую сумму более 11,5 млн рублей.

Суд по ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, наложил арест на их имущество в виде изъятых денежных средств и 3 автомобилей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд г. Омска.

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