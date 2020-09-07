Source: Russia Federal Space

#Роскосмос07.09.2020 13:05

В Роскосмосе состоялась видеоконференция по закупочной деятельности

На площадке Госкорпорации «Роскосмос» 4 сентября 2020 года состоялась видеоконференция, посвященная закупочной деятельности, в которой приняли участие более 80 предприятий российской ракетно-космической отрасли.

На конференции представители Минфина России, Минпромторга России, ФАС России, Федерального казначейства, Корпорации «МСП», электронных торговых площадок, структурных подразделений корпорации обсудили тенденции развития законодательства в сфере закупок, а также администрирования и правоприменительной практики Госкорпорации «Роскосмос» и ее дочерних организаций, совершенствование процессов управления закупочной деятельностью и устойчивости бизнес-систем организаций корпорации.

Участники получили ответы на актуальные вопросы, связанные с изменением и применением законодательства в сфере закупок, в том числе применение национального режима при осуществлении закупок, порядка размещения закупок на специализированной электронной торговой площадке, заключения договоров и другие.

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