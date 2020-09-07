В Свердловской области к длительному лишению свободы осужден собственник магазинов меховых изделий за покушение на дачу взятки сотруднику полиции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении собственника магазинов меховых изделий в г. Нижнем Тагиле. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

В суде установлено, что 6 сентября 2019 года сотрудниками полиции проводились оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконной торговли контрафактными товарами в г. Нижнем Тагиле. В одном из магазинов выявлена реализация меховых изделий без маркировки товара контрольно-идентификационными знаками.

В ходе документирования оперативно-розыскных мероприятий собственник магазина, находясь в служебном автомобиле, предложил оперуполномоченному ОЭБиПК незаконное денежное вознаграждение в размере 350 тыс. рублей за незаконное бездействие.

Преступные действия подсудимого были пресечены сотрудниками полиции.

Мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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