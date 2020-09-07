Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» продолжает работу по подключению к газораспределительной сети

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

7 сентября 2020, 16:45

За 3 летних месяца ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» выдало 5695 разрешений на технологическое присоединение к газораспределительным сетям.

Для 1150 заявителей работы выполнены по льготной системе, применяемой для объектов, попадающих в 200-метровую зону подключения. Заявители — жители Ростовской области, планирующие использовать газ для собственных нужд в целях приготовления пищи, отопления и нагрева воды.

Также специалисты газовой компании обеспечили строительство подводящих сетей и подключение к централизованному газоснабжению 57 организаций, ведущих деятельность на территории региона.

«С каждым годом количество подключаемых объектов к газораспределительным сетям стабильно высокое. Этому способствует, в том числе, развитие служб „Единого окна“ нашей компании в филиалах Ростовской области», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Алексей Исаев.

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания осуществляет транспортировку природного газа, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов в Ростовской области и Калмыкии.

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