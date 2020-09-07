И. Зубарев: В Карелии созданы условия для дальнейшего развития и улучшения качества жизни граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республика Карелия Игорь Зубарев ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия принял участие в итоговом заседании Государственной комиссии по подготовке к 100-летнему юбилею региона.

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Как отметили участники мероприятия, основными задачами, которые стояли перед Комиссией, были улучшение качества жизни жителей Карелии, создание дополнительных рабочих мест, активизация социально-экономического развития, в том числе за счет повышения инвестиционной привлекательности, модернизации транспортной и социальной инфраструктуры.

«Для решения всех этих задач при поддержке Государственной комиссии удалось привлечь в Республику финансовые средства, включая инвестиции, в объеме более 126 миллиардов рублей. В результате была обеспечена положительная динамика в социально-экономическом развитии Карелии», — сказал руководитель Госкомиссии, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По словам Игоря Зубарева, среди достижений Республики за последние семь лет – увеличение объема валового регионального продукта в два раза, создание более 22 тыс. рабочих мест. Рост инвестиций в основной капитал составил 141 проц., объем инвестиций на душу населения увеличился на 45 проц. Кроме того, в регионе выросла средняя продолжительность жизни, которая составляет 71,4 года.

«В Карелии сегодня созданы условия для дальнейшего развития. И наша задача — сохранить темп, набранный в рамках работы Госкомиссии. Предстоит сделать еще многое для того, чтобы улучшить качество жизни в Республике», — подчеркнул сенатор.

Игорь Зубарев отметил, что важными объектами Федеральной целевой программы к юбилею Республики стали строительство Перинатального центра, аэровокзального комплекса аэропорта «Петрозаводск», Президентского кадетского училища. «Но далеко не все мероприятия ФЦП будут завершены в юбилейный год для Карелии. При этом Совет Федерации, где в январе планируется проведение Дней Республики Карелия, может предоставить для региона дополнительные возможности», — уверен сенатор.

«Для осуществления крупных проектов в Республике важно более ответственно подходить к подготовке проектно-сметной документации», — считает парламентарий.

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