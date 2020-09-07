Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в открытии финального этапа XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна — весна Победы».

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в церемонии открытия финального этапа XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна — весна Победы», проходящего в г. Ростове-на-Дону.

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Сенатор отметила, что Программа поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» за годы реализации стала эффективным инструментом творческого развития и воспитания студентов. Программа включает в себя более 80 региональных фестивалей, в которых участвуют почти полтора миллионов студентов из 1200 образовательных организаций всех субъектов Федерации. Национальный финал Программы в этом году проходит в Ростове-на-Дону.

«Этот форум можно с уверенностью назвать самым масштабным молодёжным творческий проектом России. За время своего существования он дал возможность реализовать свой потенциал миллионам участников и зарекомендовал себя уникальной образовательной площадкой», — сказала Инна Святенко.

Инна Святенко приняла участие в открытии финального этапа XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна — весна Победы»

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Инна Святенко приняла участие в открытии финального этапа XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна — весна Победы»

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Инна Святенко приняла участие в открытии финального этапа XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна — весна Победы»

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Инна Святенко приняла участие в открытии финального этапа XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна — весна Победы»

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Парламентарий огласила собравшимся приветственное слово Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в котором отмечался огромный вклад фестиваля в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

«Отрадно, что фестиваль предоставляет российской студенческой молодежи возможности для самореализации, поиска новых друзей и приобретения бесценного опыта, который будет помогать в творческом поиске», — подчеркивалось в приветственном слове.

Инна Святенко пожелала всем участникам фестиваля новых достижений и успехов в реализации самых амбициозных идей.

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