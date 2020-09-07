Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Главное#Космодромы#Восточный06.09.2020 00:50

Космическому центру «Восточный» 10 лет

Сегодня, 6 сентября 2020 года, Космический центр «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») отмечает 10-летний юбилей. Именно в этот день в 2010 году был подписан Приказ о создании филиала тогда еще ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» — Космический центр «Восточный».

Первым этапом работы филиала стала подготовка инфраструктуры. 28 апреля 2016 года с космодрома Восточный был успешно выполнен первый пуск — ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту космические аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218. На сегодняшний день сотрудники филиала обеспечили уже пять пусков с нового российского космодрома.

Впереди у Восточного еще не одна задача государственной важности. Распоряжением Правительства Российской Федерации ЦЭНКИ определено генеральным подрядчиком и единственным исполнителем работ по достройке 9 объектов первой очереди космодрома Восточный. Уже сейчас, в соответствии с графиком, утвержденным Госкорпорацией «Роскосмос», специалисты Космического центра «Восточный» завершают строительно-монтажные работы по 3 важнейшим объектам: водозаборному сооружению № 5, по Стартовому и Техническому комплексу ракеты-носителя «Союз-2».

Сегодня на Восточном идет активная работа по созданию второй очереди космодрома — космического ракетного комплекса «Ангара». В четверг, 3 сентября 2020 года, Северным морским путем на космодром было доставлено крупногабаритное оборудование — составные части пускового стола и вакуумная камера для комплекса «Ангара». Оборудование уже транспортировано на Стартовый и Технический комплексы, где в ближайшее время начнется его монтаж.

Ежедневно на Восточный прибывает и выгружается от 2 до 15 единиц техники. На космодром уже поставлено 18 систем технологического оборудования — это порядка двухсот мест для Технического комплекса и двух тысяч для Стартового комплекса, частично поставлены ещё 11 систем, работы по поставке продолжаются непрерывно.

Через 3 года с нового стартового комплекса запланирован пуск первой тяжелой ракеты-носителя «Ангара». В 2025 году «Ангара» выведет в космос пилотируемый корабль «Орел». Ввод космического ракетного комплекса «Ангара» позволит запускать аппараты всех типов со своей территории и обеспечит России независимый гарантированный доступ в космос.

Сегодня космодром Восточный — это точка притяжения высококвалифицированных специалистов со всех регионов страны. Основной персонал, который обеспечивает пуски — это более 2 тысяч сотрудников, имеющих огромный опыт работы на космодроме Байконур, молодых специалистов и, конечно, профессионалов из Амурской области и других регионов.

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Поздравление генерального директора ЦЭНКИ с юбилеем КЦ «Восточный»



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Поздравление директора космического центра Романа Бобкова



Филиал ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» эксплуатирует объекты космодрома Восточный, готовит технический, стартовый комплексы и объекты инфраструктуры к запускам ракет-носителей. Сотрудники центра занимаются поставкой, хранением и подготовкой компонентов ракетного топлива. В их ведении — эксплуатация и ремонт объектов железнодорожной инфраструктуры и железнодорожных транспортных средств, авиационное и автомобильное обеспечение, послепусковые ремонтно-восстановительные работы, приведение объектов наземной космической инфраструктуры в исходное состояние и многое другое.

ЦЭНКИ — одно из основополагающих предприятий аэрокосмической отрасли, которое специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами России.

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