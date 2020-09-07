Минспорт России и Чувашская Республика продолжат совместную работу по развитию физической культуры и спорта в регионе

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 7 сентября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики Олегом Николаевым.

Стороны подписали новое Соглашение между Министерством спорта Российской Федерации и Чувашской Республикой о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

«За многие годы у Минспорта России и Чувашской Республики сложилось конструктивное взаимодействие. Подписанием сегодняшнего Соглашения мы продолжаем наше сотрудничество, – отметил Олег Матыцин. – Прежде всего, это касается строительства спортивной инфраструктуры, подготовки кадров, реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», программ развития физической культуры и спорта, как массового его аспекта, так и подготовки членов сборных команд страны. Надеюсь, подписанное Соглашение станет реальной программой наших совместных действий».

Олег Матыцин и Олег Николаев обсудили вопросы реализации в Чувашской Республике ряда крупных инфраструктурных объектов. В том числе, реконструкцию стадиона «Волга», который должен стать центром адаптивного спорта в Чувашии, строительство футбольного манежа при Спортивной школе по футболу в Чебоксарах и крытого физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном для Физкультурно-оздоровительного центра «Росинка».

«Мы серьёзно инвентаризировали всё, что сейчас имеем. Поставили себе более амбициозные задачи по развитию инфраструктуры для массового спорта, а через него и спорта высших достижений, а также по тем показателям вовлечённости в здоровый образ жизни всего населения Чувашской Республики, на которые нас ориентирует Президент страны. В этой серьёзной системной работе нам нужна и важна поддержка федерального Министерства. Одним из ключевых моментов в этой работе является обеспечение кадрами для развития спорта в Чувашии», – подчеркнул Олег Николаев.

Фото: пресс-служба врио главы Чувашской Республики

Пресс-служба Минспорта России

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