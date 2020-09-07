М. Козлов: Благодаря маршалу Р.Я. Малиновскому Кострома оказалась на передовом крае модернизации обороноспособности страны

Source: Russia – Council of the Federation

Жизнь маршала Малиновского — это наглядный срез целой исторической эпохи, считает сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области во время рабочей поездки в регион принял участие в торжественном открытии выставки «Из архива маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».

В церемонии открытия экспозиции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций и молодежных патриотических объединений.

По мнению Михаила Козлова, на выставке каждый посетитель найдет станицу, которая откликнется в душе.

«Значимость самой выставки велика. Дочь маршала, Наталья Родионовна, собрала уникальный материал, который не вошел в ранее издаваемые мемуары маршала, не вошел в книги. Каждый найдет на этих стендах то, что тронет непосредственно его. Наши отцы, деды воевали, защищали нашу Родину. У нас у всех общая судьба. Я думаю, что выставка вызовет живой интерес у костромичей», — отметил сенатор.

Наши отцы, деды воевали, защищали нашу Родину. У нас у всех общая судьба. Я думаю, что выставка вызовет живой интерес у костромичей

На документальной экспозиции, состоящей из нескольких десятков информационных стендов, представлены уникальные материалы, рассказывающие о жизненном пути военачальника Родиона Яковлевича Малиновского.

Торжественное открытие выставки «Из архива маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»

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Михаил Козлов

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Торжественное открытие выставки «Из архива маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»

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Михаил Козлов принял участие в торжественном открытии выставки «Из архива маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»

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Торжественное открытие выставки «Из архива маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»

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Имя военачальника тесно связано с Костромой. В 1960 году согласно Директиве Министра обороны СССР Р. Я. Малиновского в городе была сформирована 165-я ракетная бригада межконтинентальных стратегических ракет Р-16, которая затем была переформирована в 10-ю ракетную дивизию. Так в начале 60-х годов Кострома оказалась на передовом крае модернизации обороноспособности страны.

В рамках открытия экспозиции состоялась и презентация книги «Имена победы». Это уже четверное издание, куда вошли имена 56 полководцев.

«Идея создания такой книги принадлежит дочери Родиона Яковлевича Малиновского, которая не только сохранила уникальный семейный архив, но и изучала его. Двадцать лет назад она обратилась к потомкам полководцев победы и предложила им создать книгу о своих героях, которая была бы строго документальной и рассказывала о том, как строилась жизнь простых ребят, которые потом стали великими полководцами XX века. В 2005 году вышло первое издание, там было всего 25 имен. Сейчас 4 издание, в нем 56 имен. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности и сенатор Михаил Козлов предложили новый формат — организацию в регионах передвижных выставок», — отметила автор-составитель книги «Имена Победы» Елена Юрина.

Участник Первой мировой войны, Гражданской войны в Испании, Великой Отечественной и советско-японской войны, дважды Георгиевский кавалер и Герой Советского Союза, Министр обороны СССР – жизненный путь Родиона Малиновского – это наглядный срез целой исторической эпохи.

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