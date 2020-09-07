Объекты «Газпром трансгаз Екатеринбург» готовы к работе в осенне-зимний период

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

7 сентября 2020, 16:50

С 31 августа по 4 сентября в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» состоялась проверка готовности объектов предприятия к работе в осенне-зимний период комиссией ПАО «Газпром».

Проверка стартовала с филиалов предприятия, расположенных в Оренбургской области. За первые два дня работы комиссия осуществила контроль объектов Бузулукского и Домбаровского линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Наиболее важным пунктом программы стало посещение компрессорных станций Бузулукского ЛПУМГ, через которые осуществляется транспорт голубого топлива по магистральному газопроводу «Оренбург — Самара».

Работа продолжилась в Челябинской области, где были осмотрены производственные объекты Красногорского ЛПУМГ. А на следующий день проверялись объекты Малоистокского ЛПУМГ (Свердловская область). В частности, члены комиссии побывали на газораспределительной станции № 4 Екатеринбурга, на которой функционирует комплекс по производству малотоннажного сжиженного природного газа.

Кроме того, в рамках проверки на объектах предприятия было проведено три противоаварийных тренировки.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе компании 27 филиалов, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Ежегодно компания выполняет товаротранспортную работу для ПАО «Газпром» и сторонних заказчиков в объеме 36 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 8700 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 280 газораспределительных станций, 32 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

Компанией внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.

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