Олег Матыцин открыл первую в Адыгее ледовую арену, построенную в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»

Source: Russia Ministry of Sport

6 сентября в Майкопе (Республика Адыгея) состоялось торжественное открытие ледовой арены «Оштен» – первой на территории региона. В мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Двухэтажный спорткомплекс построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Общая стоимость объекта составила 262 млн рублей, в том числе 252 млн рублей было выделено из федерального бюджета.

Ледовое поле катка имеет размеры 29 х 60 м с трибунами на 301 зрителя, включая места для маломобильных групп населения. Ледовый комплекс предназначен для проведения сборов, тренировочных матчей с командами из других регионов, а также детских и юношеских соревнований различного уровня.

Олег Матыцин отметил: «Я рад сегодня открывать первый в Адыгее ледовый комплекс. Он послужит развитию в Республике ледовых видов спорта: хоккея и фигурного катания, станет местом притяжения жителей Адыгеи, базой для формирования спорта как нормы жизни».

«Мы продолжаем создавать условия для того, чтобы у жителей Адыгеи была возможность заниматься разными видами спорта, тем более такими мегапопулярными, как фигурное катание и хоккей, – сказал Мурат Кумпилов. – И самое главное – вместе со всей страной мы формируем культуру здорового образа жизни. Как подчеркивает Президент стран Владимир Путин, важно сделать спорт «не просто нормой жизни, а жизненной необходимостью». Это наша цель, и мы достигаем её при полной поддержке Минспорта России».

Глава Республики поблагодарил Министерство спорта Российской Федерации и Олега Матыцина за постоянное внимание к развитию спортивной отрасли в Адыгее и за помощь, благодаря которой в Республике активно создаётся спортивная инфраструктура.

В честь открытия ледовой арены здесь состоялся матч между командой хоккейного клуба «Policeman» Российской секции Международной полицейской ассоциации и сборной любителей хоккея Республики Адыгея.

В рамках визита Олег Матыцин также ознакомился с работой спорткомплекса «Оштен», на территории которого построена ледовая арена. В здании ФОКа расположены многофункциональный игровой зал с трибунами на 980 посадочных мест, залы настольного тенниса, бокса, спортивной борьбы, взрослый и детский бассейны, тренажёрный зал.

Олег Матыцин посетил занятия юных боксёров и силовые тренировки, сыграл в настольный теннис, а также понаблюдал за тренировкой женской гандбольной команды «Адыиф». Спортсменки рассказали о достижениях коллектива и подарили руководителю Минспорта России и главе Адыгеи именные футболки клуба.

Фото: Алексей Гусев / пресс-служба главы Республики Адыгея

Пресс-служба Минспорта России

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