Source: Russia Federal Space

Роскосмос. Определены финалисты конкурса научных работ 2020 года – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное#Орбита молодежи

07.09.2020 15:41

Определены финалисты конкурса научных работ 2020 года

Завершился отборочный этап Всероссийского молодежного конкурса научно-технических работ «Орбита молодежи» 2020 года Госкорпорации «Роскосмос». Авторы 95 лучших работ примут участие в финале, который состоится в онлайн формате 28-30 сентября 2020 года в партнерстве с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом в рамках конференции «Орбита молодежи» и перспективы развития российской космонавтики».

Финалисты выступят с презентациями по тематикам следующих секций:

Системные и проектно-конструкторские решения при проектировании и создании автоматических космических аппаратов различного назначения. Целевая аппаратура и бортовая энергетика космических аппаратов различного назначения.

Системные и проектно-конструкторские решения средств выведения, разгонных блоков, ракетных двигателей и наземной космической инфраструктуры.

Динамика полета, проектная баллистика, навигация и системы управления ракетно-космической техникой. Системные и экономические исследования в сфере космической деятельности.

Новые материалы и вещества для применения в ракетно-космической технике (композиты, наноматериалы, компоненты топлива, теплозащитные и теплоизолирующие материалы и покрытия и т.п.).

Системные проектно-конструкторские решения при проведении испытаний ракетно-космической техники. Сбор, обработка и оценка результатов испытаний

Фундаментальные космические исследования. Пилотируемые космические полеты.

В рамках конференции участники пройдут обучение по программе «Школы молодого ученого» Пермского национального исследовательского политехнического университета и на мастер-классах Корпоративной Академии Роскосмоса, а также совместно с гостями конференции примут участие в дискуссиях и встречах с руководством и экспертами корпорации и организаций российской ракетно-космической промышленности.

Список финалистов размещен на сайте: http://ntk.roscosmos.ru/.

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