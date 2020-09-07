О.Алексеев: В Саратовской области проходит реконструкция учреждений культуры

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор осмотрел учреждения культуры, где идет или предстоит провести реконструкцию в рамках государственных программ.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Марксовский район, где вместе с министром культуры области Татьяной Гараниной осмотрел учреждения культуры, в которых идет или предстоит провести реконструкциию в рамках государственных программ.

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Олег Алексеев рассказал, что молодежный цирк «Арт-Алле» города Маркса в прошлом году отметил 25-летний юбилей. Неоднократный призер и лауреат всероссийских и международных цирковых фестивалей известен и в области, в стране и за рубежом. «Но «Арт-Алле» до сих пор не имеет своего здания. Строительство культурно-зрелищного комплекса было заморожено. В этом году появилась реальная возможность его достроить. В настоящее время идет возведение нового здания, но основной фронт работ еще впереди. Срок завершения реконструкции – ноябрь следующего года. Цирковая студия, надеюсь, обзаведется собственным домом», – сообщил парламентарий.

Олег Алексеев осмотрел учреждения культуры, где идет или предстоит провести реконструкцию в рамках государственных программ

Ремонт идет и в Центральной районной библиотеке. По словам сенатора, работы необходимы для участия в национальном проекте «Культура» для получения модельной библиотеки, призванной стать многофункциональным информационно-культурным, образовательным и просветительским центром. «Планируется, что и в трех зданиях детской школы искусств также будет проведена реконструкция, учреждение получит новые музыкальные инструменты», – отметил Олег Алексеев.

Жители села Павловка ждут ремонта Дома культуры, работы должны начаться в 2022 году. «В советские времена в большинстве сел Дома культуры располагались в больших зданиях, которые теперь требуют серьезного финансирования на ремонт и содержание. Приятно, когда помощь учреждениям культуры оказывают местные бизнесмены. Ведь Дом культуры на селе – это душа и сердце населенного пункта, центр общения, патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни», – подчеркнул сенатор.

Олег Алексеев также осмотрел территорию, прилегающую к Центральному Дому культуры города Маркса. Представитель региона в СФ сообщил, что рядом с ЦДК появилась новая зона отдыха, но теперь жители обращаются с просьбой отремонтировать пешеходные дорожки.

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