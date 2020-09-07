О. Мельниченко: В рамках выездного совещания в Камчатском крае обсуждаются вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры

Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера проводит выездное совещание в Петропавловске-Камчатском.

Делегация Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера во главе с председателем Комитета Олегом Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области начала выездное совещание в Петропавловске-Камчатском на тему «Развитие транспортно-логистического потенциала Камчатского края: Северный морской путь и авиаперевозки». Мероприятие проходит с 6 по 10 сентября.

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«В рамках совещания в Камчатском крае наш Комитет проводит ряд рабочих встреч, посвященных развитию транспортно-логистической инфраструктуры», — сообщил Олег Мельниченко.

В частности, делегация сенаторов встретилась с представителями федерального государственного унитарного предприятия «Атомфлот» и Камчатского авиационного предприятия.

Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и Анатолий Широков

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Выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Состоялась также беседа парламентариев с генеральным директором морского рефрижераторного терминала Петропавловска-Камчатского Владимиром Вальтером, в ходе которой обсуждались вопросы развития портовой инфраструктуры.

В выездном совещании также принимают участие первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области и член Комитета СФ Анатолий Широков. ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области

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