Ростовские газовики выявили более 1500 фактов вмешательства в работу газовых счетчиков за 8 месяцев

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

7 сентября 2020, 16:25

За 8 месяцев 2020 года контролерами ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» выявлено 1560 случаев вмешательства абонентов в работу приборов учета газа. Сумма ущерба поставщику газа составила более 151,3 млн рублей.

По всем выявленным фактам незаконного вмешательства в работу газовых счетчиков сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» произвели перерасчет платы за поставленный газ и направили абонентам-нарушителям требование о внесении доначисленной суммы. Также газовики составили акты о выявленных нарушениях, материалы которых направили для проверки в правоохранительные органы.

«За вмешательство в работу прибора учета газа законодательством РФ предусмотрена не только административная ответственность в виде штрафа, но и уголовная при повторных случаях нарушения», — сообщила Марина Лагутина, заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей.

Справка

В настоящее время действуют изменения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011, вступивших в законную силу с 01.01.2017. В соответствии с п. 81 (11) Правил, несанкционированным вмешательством в работу прибора учета признается нарушение следующих показателей:

целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений, отсутствие непредусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное прилегание стекла индикатора;

наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;

отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета.

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